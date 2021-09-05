В моногоспитале Череповца 81-летний ковидный пациент свел счеты с жизнью

Пенсионер-пациент моногоспиталя Череповца 3 сентября совершил суицид. Сообщается, что 81-летний мужчина был в депрессии после гибели супруги, которая скончалась от коронавируса этим летом. Кроме того, эксперты считают, что COVID-19 может вызывать депрессивные состояния, т.к. вирус затрагивает мозг.

Трагедию прокомментировал главный врач учреждения Андрей Погодин:

«Сам он поступил с COVID-19 в средне тяжелом течении, после лечения было заметное улучшение. Однако усугубляло ситуацию со здоровьем наличие тяжелого заболевания. Мы, безусловно, оказывали ему и основное и поддерживающее лечение, обеспечивали специальным питанием, я сам с ним беседовал не один раз, доктора крайне внимательно относились к лечению. Но, к сожалению, душевное состояние мужчины было крайне подавленным. Об этом говорят и его соседи по палате».

Ведется проверка.

Напомним, 22 июня 64-летняя пациентка вышла из окна 3 этажа моногоспиталя Вологды и погибла на месте.