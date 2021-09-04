В Вологодской области двухмесячное плато COVID-19

Последние два месяца Вологодчина на плато по заболеваемости

В Вологодской области уже два месяца практически не меняются данные по заболевшим от коронавируса. Всплеск заболеваемости ковидом, резко произошедший в июне, окончился плато.

Напомним, май-июнь по области фиксировалось около 50 коронавирусных пациентов ежедневно, теперь около 220-240 человек. Умирает 6-10 вологжан каждый день. Кроме того, теперь наступили холода и осень, а ограничения ослабили - заболеваемость может подрасти в ближайшие месяцы.

По состоянию на 4 сентября, за минувшие сутки на Вологодчине выявили 223 новых случая коронавирусной инфекции. 10 вологжан не смогли справиться с тяжелой болезнью, а 213 человек выздоровели. План по вакцинации от COVID-19 в Вологодской области выполнен наполовину.