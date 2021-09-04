Первый замминистра природных ресурсов опробовал трамвай в Череповце

Город металлургов сегодня посетил первый заместитель главы Минприроды Константин Цыганов. Высокопоставленному чиновнику показали 12 новых трамваев, которые только прибыли в город по федеральной программе «Чистый воздух».

Мэр города рассказал, что на маршрут сейчас выходят 215 автобусов и 28 трамваев. Ежедневно на трамвае ездит 20 тысяч череповчан, а в целом общественным транспортом 150 тысяч человек.

На остановке Юбилейной Цыганову показали выдвижной пандус для инвалидов-колясочников. Замминистра заметил, что высота подъема 30 сантиметров, что много: «Нужны хотя бы стандартные 20». Отдельно отметили, что в новых трамваях для колясочников есть спецместа с ремнями безопасности, а на дверях размещена сенсорная кнопка сигнала водителю.

Череповчане уже успели обкатать новые трамваи на тестовых поездках в прошлом году. 12 новых трамваев еще проходят обкатку и регистрацию, но выйдут на 4 маршрут уже в этом месяце.