Из Череповца лучшие учителя переехали в Москву

Фото из личного архива Дианы Минец. rg.ru

Из Череповца уехала «Цифровой учитель 2020 года» Диана Минец. Продвинутая и современная преподавательница решила жить и продолжать свою карьеру уже в Москве.

Напомним, начинала девушка в ЧГУ, где получила несколько премий Вологодской области и выиграла президентский грант, однако в 2019 ей со скандалом «дали отставку». Студенты уверены, что увольнение было связано с завистью менее успешных коллег.

После Диана Владимировна успешно работала в «Женской гуманитарной гимназии», где продолжала завоевывать награды и любовь учеников.

Город металлургов также лишился другого «Учителя 2006 года» - Андрей Геннадьевич теперь работает в московском «Физтех-лицее» им. П. Л. Капицы. Череповчане уверены, что лучшие кадры утекают из города из-за невозможности получать высокую зарплату и реализоваться в профессии в родном Череповце.