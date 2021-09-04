Вологодская водка не прошла контроль качества в Самаре

Продукция вологодского ликеро-водочного завода не прошла проверку в Самаре. Напомним, промышленный комплекс, расположенный в Вологде на улице 3 Интернационала, горел год назад.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» дал заключение, что продукция вологодского завода, продаваемая в Самаре, не соответствует в ГОСТУ, а производитель вводит потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств производимого товара.

Эксперты проверили водку «Хортиця Платинум» и обнаружили в ней повышенное содержание уксусного альдегида - 3,92±0,6 мг/дм3, при норме не более 3,0 мг/дм3. Суд назначил ООО «Русский Север» штраф в размере 50 тысяч рублей за некачественную продукцию.