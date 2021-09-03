Вологжанам показали алиментщиков на карте

В Вологодской области судебные приставы составили «алиментную» карту региона. На ней показано в каких районах проживают самые молодые и возрастные должники, а также районы-лидеры по количеству неплательщиков. На ней они указали, где больше всего должников-алиментщиков.

Как сообщила пресс-служба УФССП по Вологодской области, больше всего алиментщиков в Вологде (2915 должников) и Череповце (2203 должника). Все-таки, там и людей проживает больше. Меньше всего должников оказалось в Бабушкинском (82), Белозерском (83) и Верховажском (117) районах.

Удивительно, но 77% вологжан-алиментщиков оказались мужчинами, при этом их средний возраст от 37 до 40 лет. Оставшиеся 23% приходятся на женщин. Их примерный возраст 35 до 39 лет. Самые молодые вологжане, которые уже успели обзавестись детьми и долгами за них, в возрасте от 19 до 21 года. Есть и неплательщики пожилого возраста — от 71 до 85 лет.

Около половины алиментщиков не имеют официального дохода. В Вологодской области проживает 9 тысяч человек, в отношении которых имеются исполнительные производства о взыскании алиментов.