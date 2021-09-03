Мошенники присылают вологжанам уведомления о соцвыплатах

Фото NewsVo

Жителям Вологды в мессенджерах стали поступать ложные уведомления о социальных выплатах. Ссылка в сообщении вела на адрес, схожий с адресом портала Госуслуг. На сайте у жертвы просили ввести личные данный, номер карты и, конечно, секретный CVV-код с обратной стороны. Таким образом аферисты могли снять все деньги со счетов вологжан.

Тревожные сигналы от вологжан зафиксировал Центр управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент». Портал Госуслуг действительно рассылает пользователям сообщения, однако только на электронную почту, указанную при регистрации, да и то при вашем согласии.

Если вам приходят смс, сообщения в мессенджерах и соцсетях от Госуслуг - это мошенники. Ссылки открывать нельзя, лучше проигнорировать и предупредить своих близких о таком виде мошенничества.