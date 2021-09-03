Вологжан ждут сырость и холод

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Специалисты Вологодского гидрометцентра прочат вологжанам дождливые выходные и усиление северного ветра. Однако заморозков быть не должно - из-за облачной погоды. Температуры по области составят ночью +3,+8°C, днем +6,+11°C. В начале недели будет еще холоднее... Слабые заморозки могут получиться при прояснении неба, в ночь на понедельник.

Особенно интенсивные осадки прольются над востоком региона в ночь на воскресенье. В центральной части и на западе дожди будут кратковременные.

По данным синоптиков, этим летом в июне и июле среднемесячная температура была на 3-5 градусов выше нормы. Июль выдался самым жарким за последние 30 лет, а июль вошел в топ-6 самых жарких.