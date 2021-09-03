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Авто3 сентября 2021 16:30

Череповчане будут пользоваться авто раз в два дня

Такое решение проблемы пробок предложил мэр города металлургов
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Череповца Вадим Германов озаботился проблемой заторов при ремонте Октябрьского моста. Чиновник признался, что московские транспортные эксперты посоветовали ввести особое правило: «По четным числам в городе могут ездить только автомобили с четными номерами, по нечетным числам — с нечетными».

Мэр считает, что поток транспорта из Зашекснинского района устремится в Заречье и Северный район, что осложнит дорожную ситуацию. Как оказалось, такое решение проблемы не ново в мировой практике: «Система четных и нечетных номерных знаков уже применялась в Индии, Испании, Франции и многих других странах мира. Эксперты прогнозируют, что такой способ организации движения снизит трафик на 40%, а следовательно и уменьшит пробки. Вместе с этим увеличится количество общественного транспорта, так автобусы и трамваи справятся с возросшим пассажиропотоком».

Однако, правило четности номеров не коснется такси.

Сити-менеджер спросил мнение череповчан по этому вопросу: «Мы внимательно ознакомились с этой инициативой. Среди руководителей мэрии появились как противники, так и сторонники идеи. Теперь мы хотим спросить у вас: подскажите, нужна ли такая система в Череповце?»

Пока большинство череповчан проголосовало против. А вот вологжане напряглись. Ведь в следующем году как минимум планируется ремонт моста через реку Шограш.