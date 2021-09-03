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Общество3 сентября 2021 16:12

В Вологодском районе начнут отопительный сезон с 6 сентября

Решение вызвало споры у вологжан
Евдокия САХАРОВА
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Фото Юлія Вівчарик

Фото Юлія Вівчарик

В Вологодском районе с 6 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил глава района Сергей Жестянников на своей странице ВКонтакте. С понедельника в домах вологжан станет тепло.

Такое решения приняли с учетом прогнозируемого понижения температуры. Глава района представил соответствующее постановление.

Со страницы главы района

Со страницы главы района

Споры о подаче тепла идут уже давно: аномальное лето сменилось аномальным похолоданием. Большинство местных жителей жалуется на холод и влажность в домах, однако находятся и такие, у кого в квартирах, по их признанию, жара! Кроме того, вологжане опасаются счетов, которые придут за раннее подключение отопления. Некоторые ожидают прихода "бабьего лета" и боятся, что им придется "топить улицу" за свой счет. Тем не менее, теплые жилища должны снизить вероятность заболевания ОРВИ.