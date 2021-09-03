В Вологде подвели итоги "Города детства"

Фото: администрация города Вологды

В Вологде прошла церемония окончания 11 сезона проекта «Город детства - город спорта». В ней приняли участие вожатые, кураторы и педагоги проекта, партнеры детских площадок, а также депутаты, курировавшие работу игровых городков. Всего площадки «Город детства» за минувшее лето посетили 26 тысяч маленьких вологжан.

Заммэра по социальным вопросам Николай Колыгин отметил, что с годами проект становится только насыщеннее и интереснее. В июне работало 22 площадки, июле и августе 35. Особый акцент сделали на спортивную составляющую. "Хочу поблагодарить всех за замечательную работу. Это помогло детям весело и с пользой провести время", - заявил чиновник.

В "Город детства" участвовали 100 вожатых, при этом каждый подготовил план работы с учетом тематических недель: знакомство с профессиями, патриотическое воспитание, экология, волонтерство, навыки безопасного поведения, медиапроекты, настольные игры, спортивные соревнования и многое другое.

«Были разные ситуации, в том числе и непростые. Но я справился. Мне понравилось играть с детьми, получать новый опыт в правильном общении с ними. Раньше я часто злился на младшую сестру из-за пустяков, сейчас стараюсь решать конфликты по-другому», - рассказал вожатый проекта Иван Жаренков.

Представители фракции «Единая Россия» в ЗСО и Вологодской городской Думе на протяжении всего лета контролировали работу площадок «Города детства». Из-за аномально жаркого лета пришлось несколько раз сдвигать график работы игровых городков на более ранние часы.

Координатор проекта Елена Земчихина высказала свою точку зрения: «Для всех участников проекта это важный опыт, потому что ребята учатся общаться с детьми, прорабатывать с ними самые разные ситуации. Это обязательно пригодится в будущем и не только тем, кто выберет профессию педагога. Ну, а самое главное, что проект помог маленьким вологжанам, которые остались на лето в городе, хорошо и продуктивно отдохнуть. Не с гаджетами или у телевизоров, а на свежем воздухе, узнавая много нового и развиваясь».

На церемонии наградили наиболее активных вожатых, кураторов, педагогов спортивных инструкторов, а также организации и ТОСы, принявшие участие в проекте. Специального приза удостоились вожатые, которые провели на проекте все лето: Евгений Исаковский, Дарья Молокова, Дарья Козаренко и Эльвира Жилина. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.