В Вологде пройдет лекция о деревянном зодчестве и мастер-классы под дереву

"Резной палисад" Фото: cultinfo.ru

В Вологде в понедельник, 6 сентября, пройдет лекция «Деревянное зодчество Вологды». Ее проведет экскурсовод, соавтор проекта «Дом с историей», член союза экскурсоводов России, лауреат международной премии имени Алексея Комеча Елена Смиренникова. Приглашают всех желающих в Центр ремёсел «Резной палисад» на Засодимского, 5.

Кроме того, в центре на следующей неделе проведут два мастер-класса. 7 сентября в 17:00 Вадим Кулиганов покажет как работать по дереву лобзиком. А 8 сентября в то же время проведут демонстрационный мастер-класс по прорезной резьбе.

Вход бесплатный, но нужно предварительно записаться по телефонам: 8(8172)72-04-85, 72-06-58, 8 (953) 521-29-68 (с 9.00 до 17.00) или в сообществе ВКонтакте (написать сообщение).