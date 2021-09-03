В Череповце на кухне зарезали отца, пока домочадцы спали

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В городе металлургов 3 сентября погиб 45-летний местный житель. Его тело на кухне в 4 утра в луже крови нашел сын, вышедший на шум из комнаты. Он увидел стоящего над отцом мужчину, испачканного кровью - тот бросил нож и убежал. Правоохранители установили личность 44-летнего подозреваемого. На данный момент ведутся мероприятия по его поимке и дальнейшему допросу.

Как предполагают следователи, хозяин пригласил приятеля выпить, пока в квартире спали домашние. Произошел конфликт. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Криминалисты обследовали место преступление и тело погибшего. Ведется расследование. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.