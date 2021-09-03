В Вологодской области выявили лучших сварщиков: ими оказались братья

В Вологодской области при поддержке правительства региона прошли соревнования сварщиков. Конкурс провели после того, как ослабили коронавирусные ограничения. На конкурс было представлено 30 профессионалов от 6 предприятий области.

Электросварщики боролись за победу в трех номинациях. Первое и второе место заняли братья Саричевы из областной столицы, Сергей и Андрей выступили от предприятия ООО "Вологодские машины". Третье место заслужил Александр Максимов от ООО "ТехноОПТ".

Начальник департамента экономики Евгений Климанов выступил с речью: «Профессия сварщика уникальна. Конструкции, которые создают специалисты, служат десятилетиями. Некоторые из них способствуют развитию экономики, другие помогают в решении ежедневных бытовых задач. Сейчас молодежь все чаще выбирает профессии, благодаря которым можно крепко стоять на ногах. Специальность «электросварщик» – одна из них. Хороший мастер всегда востребован на рынке труда».

Чиновник рассказал, что в Вологодской области принято решение постепенно увеличивать количество бюджетных мест в сфере среднего профобразования. Это позволяет учесть потребности предприятий и выпускников школ.