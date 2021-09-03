За лето пляжи Череповца посетили 164 тысячи человек: 47 из них спасли

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В Череповце мэр города рассказал об итогах купального сезона в городе. Он официально завершился 31 августа, уже убрали оборудование и посты. Как сообщили спасатели, пляжи этим особенно жарким летом успели посетить 164 тысяч человек, что в 2,5 раза больше прошлого года.

Однако, было и много нарушений от горожан. За сезон официально зарегистрированных 4 220, в прошлом году всего 1 690. Обычно это курение, распитие спиртного, выгул и купание собак, купание в неположенных местах, дети без надзора взрослых. За распитие с пляжа удалены 1345 любителей алкоголя, когда в прошлом году - 362.

К сожалению, на территории города утонули двое пьяных мужчин - они купались в Шексне, но не на официальных пляжах: в районе улицы Биржевой и на пятом причале. Еще два мужских тела выловили из воды, но они были в одежде. Поэтому причина их смерти еще уточняется.

Летом спасатели вытащили из воды 47 утопающих! Зачастую, это были мужчины, которые пытались переплыть Шексну. "Как правило, в районе фарватера они понимали: один берег ЕЩЕ далеко, а второй – УЖЕ далеко", - заявил мэр Вадим Германов.