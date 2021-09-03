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Общество3 сентября 2021 13:22

Абсолютное большинство череповчан потратили маткапитал на жилье

97% семей вложили полученные средства в улучшение жилищных условий
Евдокия САХАРОВА
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Замначальника межрайонного отделения Пенсионного фонда Игорь Люсин рассказал, как используют льготы от государства жители Череповца:

«97% семей тратят средства на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки. За 2021 год потратили на жилье больше 644 миллионов рублей, на образование детей — почти 6 миллионов. Семь семей направили маткапитал на накопительную часть пенсии матери. В прошлом году было только одно такое заявление».

Напомним, что на первого ребенка государство выделяет маткапитал в размере 483 тысяч рублей, на второго уже 639 тысяч. Со следующего года маткапитал увеличится: до 503 тысяч и 665 тысяч соответственно.

Всего в городе металлургов за последние 14 лет выдано 27 509 сертификатов на маткапитал.