Депутат представил пенсионерке одноместную скамейку в свитере за 90 тысяч рублей

Фото из соцсетей депутата

В Вологде снова отличился скандальный депутат Гордумы от «Единой России» Алексей Коновалов. Он разместил в соцсети пост об установке одноместной скамейки у дома №118 по улице Горького. Народный избранник рассказал, что на депутатский прием в конце июля пришла местная жительница Эмилия Михайловна.

"Просьба у Эмилии Михайловны небольшая — скамейка у подъезда. Раньше тут была самодельная скамейка, но после ремонта двора ее убрали. Сегодня установили небольшую скамеечку. Эмилия Михайловна работу одобрила", — сообщил Коновалов 31 августа.

Вологжане были удивлены скромными размерами места для отдыха. Все-таки в доме 58 квартир! Депутат резко ответил на выпады комментаторов: "Каждый раз после многих моих добрых дел получаю ряд негативных комментариев. Может быть хватит? Начнёте с себя? Что хорошего сделали диванные эксперты, комментирующие в сетях?"

Депутат пояснил, что скамейка была специально рассчитана на одного человека. Во-первых, в мире - пандемия коронавируса, поэтому важно держать социальную дистанцию. Во-вторых, одиночное место не будет привлекать шумные компании. А так пожилая женщина может и сумку поставить, и передохнуть.

Фото farfetch.com

Это не единственная история, которая прославила Алексея Коновалова. Например, в прошлом году он выложил сторис в Инстаграме, где на видео снял, как нарушает скоростной режим на трассе. Скорость составляла 140 км/ч. Позже Алексей заявил, что за рулем был не он, машина якобы тоже не его.

Летом депутата оштрафовали за очередную попытку похвастаться. Он выложил в Инстаграм фото своего травматического пистолета на сиденье авто без кобуры с словами "Всегда со мной". У мужчины в семье есть маленькие дети.

На этот раз, на встречу с пенсионеркой народный избранник выбрал люксовый джемпер с логотипом Givenchy коллекции весна-лето 2021, который можно приобрести за 60-100 тысяч рублей. В секонд-хендах такого еще не найти...