Череповчанин угнал машину жены, когда услышал о разводе

В городе металлургов 26-летняя девушка обратилась в полицию - в один прекрасный день она не нашла ключи от своего автомобиля, как и свою машину на стоянке. Череповчанка рассказала, что накануне крупно повздорила с мужем - они находятся в бракоразводном процессе. На звонки он отвечать перестал.

Правоохранителям удалось найти 30-летнего подозреваемого в квартире его знакомого на улице Первомайской. Автомобиль, к всеобщему удивлению, нашли на парковке у дома пострадавшей.

Задержанный пояснил, что действительно взял машину жены, но покатался и вернул обратно во двор. Теперь на него возбуждено уголовное дело - супругу грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.