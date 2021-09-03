В Череповце рысенок Сева вернулся к Ледовому дворцу, восстановившись после нападения

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В Череповце местные жители празднуют возвращение рысенка Севы на рабочий пост. На маскота хоккейной команды ночью у Ледового дворца напал вандал - нетрезвый мужчина покусился на клюшку рысенка, но оторвать ее смог лишь вместе с лапой. Талисману пришлось изготавливать конечность заново - за 40 тысяч рублей. Обидчика Севы арестовали на 10 суток.

Талисмана закрепили на старом месте при помощи анкеров: «Основание фигуры сделано из пенопласта, сверху Сева покрыт стекломатом и смолой — от дождя, снега. Севину лапу сломали полностью, поэтому сделали ее заново, к телу прикрепили на металлические штыри. Клюшка не пострадала, ее оставили».

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