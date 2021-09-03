В Вологде 14-летний мальчик ушел из дома в День знаний и не вернулся

Фото: ПСО "Ты не один"

В Вологде пропал школьник. 14-летний Михаил Канунников ушел из дома по адресу улица Саммера, 24а, 1 сентября и не вернулся домой. Мальчик высокий, 190 см, на вид 15-16 лет, худощав. Волосы темно-русые волнистые.

Подросток был одет в красно-черную кофту с капюшоном, серые спортивные штаны и черные кроссовки. При себе имел телефон.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, просьба позвонить в полицию 102 или волонтерам ПСО "Ты не один" 8 (911) 505 68 98.