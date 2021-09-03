Предприятие выплатило зарплату гастарбайтерам наличными и получило штраф

Череповецкая фирма выплачивала иностранцам зарплату наличными, ее оштрафовали. На нарушении попалось предприятие «Вектор». Так, в мае 2019 года она выплатила наличными через кассу предприятия, минуя счета в банках 189 тысяч рублей.Таким образом предприятие нарушило закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Выявилось нарушение при налоговой проверке. Предприятие было оштрафовано на 141 750 рублей. Компания с обжалованием обратилась в суд. Дело в том, что все обстоятельства нарушения зафиксированы в постановлении от 31 августа 2020 года, которое суд признал незаконным. Сам факт операций с наличкой предприятие не оспаривало. Но Арбитражный суд Вологодской области оставил решение без изменений.