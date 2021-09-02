Череповчанам показали концепции стелы, которая появится на въезде в город

В Череповце комиссия подвела итоги конкурса на въездной знак, который появится на пересечении Южного шоссе и трассы на Пошехонье. Первое место занял эскиз «Оранжевое настроение». - вертикальная стальная доминанта с подсветкой в виде искр. Второе место отдали стеле «Череповец», третье — сочетанию вертикальных и горизонтальных осей.

На конкурс прислали 31 работу из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга. Знаки оценивали по трем основным критериям: профессионально-эстетический уровень работы и практическое воплощение на выбранной территории, создание образа Череповца и восприятие въездного знака с разных сторон в любое время суток.

Въездной знак разработают на основе эскизов победителей - от них возьмут лучшее. Победителям вручат 25, 15 и 10 тысяч рублей.

Череповчане же оказались не в восторге от предложенных вариантов и излили в комментариях к посту мэра ВКонтакте свой праведный гнев. Варианты показались горожанам несовременными, а чиновникам посоветовали нанять дизайнера-профессионала. Все-таки за качественную работу нужно платить, а не собирать бесплатные варианты с возможным скромным вознаграждением.