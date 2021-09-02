На Вологодчине 1 сентября политическая партия агитировала детей

Фото из группы Вологодская правда, ВКонтакте

Родители школьников 1 сентября в Грязовце к своему удивлению встретили у дверей учебного заведения политических агитаторов. Детям выдавали «Распорядок дня», который они могут заполнить и повесить на самое видное место. Плакат был дополнен логотипом известной политической партии.

Фото из группы Вологодская правда, ВКонтакте

Школьники Вытегры тоже получили буклет с различной полезной информацией: о ПДД, как определять время по часам и другое, полезное для первоклашек. Символику с политическим мишкой нашли и тут. Родители попытались призвать агитаторов в День знаний к совести, но, кажется, не были услышаны.

Фото Валентина Голик

Фото Валентина Голик

В Вологодской и Владимирской областях избиратели также получили по 5 крышек для закатки банок. В довесок буклетик с известным логотипом и все о кандидате в Госдуму Валентине Артамоновой - заместительнице губернатора, начальнице Департамента финансов области.

Фото из твиттера @Censored_1984

Удивительно, но в январе на страницах учреждений образования Вологодчины публиковали текст, призывающий родителей уберечь детей от политики. Обращение было примерно таким: "Школьники, студенты и образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации".