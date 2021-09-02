Молодые медики могут выбрать: или льготная ипотека, или компенсация найма жилья

Заседание Вологодской городской Думы прошло 2 сентября

2 сентября депутаты Вологодской городской Думы утвердили дополнительную меру соцподдержки – выплату за найм жилья для молодых медицинских работников.

Льгота устанавливается с 1 сентября 2021 года до конца 2022 года. Воспользоваться ею могут врачи, медсестры или фельдшеры, впервые трудоустроенные в лечебные учреждения Вологды в этом или следующем году. Им положена ежемесячная субсидия в размере 75 процентов от суммы аренды, но не более 9 тысяч рублей.

Таким образом власти пытаются поддержать медиков и сократить дефицит кадров.

Об этом сообщил Глава Вологды, председатель Правления Вологодской медицинской Ассоциации Юрий Сапожников. В частности, он сказал: «Сегодня в городе требуется порядка 70-80 врачей – еще несколько лет назад требовалось более 100. Также нужны фельдшеры, и новая инициатива фракции «Единая Россия» и губернатора Олега Кувшинникова – целевой набор фельдшеров и поддержка молодых фельдшеров и врачей скорой помощи – также направлена на привлечение кадров. Нашей мерой поддержки – льготной ипотекой или компенсацией на аренду – могут пользоваться все сотрудники: врачи, медицинские сестры и фельдшеры».

Инициатива дать медикам возможность выбирать меру поддержки была озвучена две недели назад на круглом столе с участием губернатора области.