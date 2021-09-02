Проблему с руинами у Цветаевского дома решили энтузиасты и Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Фото: Елена Титова

Руины снесенных по программе расселения ветхого и аварийного жилья возле Цветаевского дома убраны. Все произошло стремительно - больше медлить нельзя, очередной, седьмой по счету Цветаевский костер должен состояться уже 25 сентября. Обещания сокольских властей много лет оставались словами. Руины домов на улице Фрунзе лежали, зарастая травой, угрожали рядом расположенным домам. Решение проблемы захламления территорию возле Цветаевского дома взяли на себя поклонники творчества Цветаевых и Кирилло-Белозерский музей-заповедник, филиалом которого и станет культурно-просветительский центр имени Анастасии Цветаевой.

"Ура! Руин рядом с Цветаевским домом теперь нет! Многолетняя проблема решена!" - написала сегодня, 2 сентября, Елена Титова, инициатор спасения дома, где жила писательница. "Организация работ - Кирилло-Белозерский музей-заповедник, финансирование - Друг..."

"Друг" - так Елена Титова назвала спонсора работ, которые не смог осилить бюджет. По его просьбе имя не раскрывается.

"Очень надеемся, что 7-й Цветаевский костер на Вологодской земле состоится уже на территории недалеко от дома," - говорит Елена Титова. - Проблемы отвода воды с территории решаются совместно с Сокольским водоканалом..." На территории уже появился пруд и канава, которые должны оттянуть на себя грунтовые воды. Однако почва возле дома остается довольно сырой.

Руины лежали несколько лет

Снимки и видео сделаны 2 сентября 2021 года Еленой Титовой.