Вологжан просят помочь накормить голодных бездомных и пенсионеров

Фото: Пища Жизни Вологда | Благотворительный фонд

В Вологде каждую субботу кормят горячим обедом нуждающихся. У перекрестка Щетинина-Панкратова и у Зенитки волонтеры Межрегиональной благотворительной общественной организации «Пища жизни» привозят два армейских бачка с едой. Меню каждый раз разное: вегетарианский плов, греча, макароны с овощами и сладости.

Большиниство голодающих - бездомные, но в ковидный период стали приходить и пенсионеры, они приходят со своей посудой и несут обед домой. Об этом сообщили волонтеры организации. В областной столице фонд работает с 2017 года, а в России с 1988.

Фонду требуется помощь: "Становитесь волонтером раздачи горячих обедов, дизайнером, смм-менеджером или фото/видео редактором, спонсором, поваром или водителем. Будем рады любой вашей помощи. Вариантов очень много, поэтому смело пишите нам в группу ВКонтакте или звоните по телефону 8 921-129-76-50 и проявляйте свои таланты и возможности в служении людям. Для приготовления обедов мы готовы принять в дар продукты длительного хранения: гречка, рис, сахарный песок, мука, пшеничная крупа, подсолнечное масло, томатная паста".

Общественники утверждают, что в городе огромное количество малоимущих семей, многие стесняются признаться в нужде. Кроме того, в областной столице функционирует ночлежка. Себестоимость одной порции еды - 50 рублей. Приходят и выпивающие: однако они тоже люди, притом голодные... Сыты должны быть все - это базовая человечность!