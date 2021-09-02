Череповчанин отправился в колонию за превышение скорости и не только

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В Череповце осудили виновника смертельного ДТП на Северном мосту. 1 февраля 2017 года нетрезвый водитель Vоlкswаgеn Gоlf несся с превышением скорости и допустил занос с выездом на левую полосу. Там он столкнулся с встречной Skoda Fabia, продолжил неконтролируемое движение и врезался в автобус ПАЗ.

Пассажирка Шкоды скончалась от полученных травм в больнице на следующий день после аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь. Череповецкий городской суд назначил 32-летнему Новожилову 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Виновник не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС в течение 3 лет. Кроме того, ему придется выплатить по миллиону рублей дочери и матери погибшей.