Построят ли в Череповче на месте Птичьего рынка 17-этажное здание?

В мэрии Череповца опровергли слухи о строительстве 17-этажного здания на месте Птичьего рынка. Это слухи, не имеющие оснований, заявил председатель комитета по управлению имуществом города Владимир Дмитриев.

Оказалось, мэрия при проведении торгов указала в документах предельные максимальные параметры строительства. "Кто-то высмотрел в этих документах максимум в 17 этажей. Но в зонах под промышленные объекты вообще нет ограничений по высоте строений, но это не значит, что там можно строить небоскребы", - выдвинул предположение чиновник.

Он заверил, что здания такой высоты не будет, чтобы не нарушить многочисленные нормы здание будет меньшей этажности.

Известно, что территория бывшего Птичьего рынка предназначена для общественно-деловой застройки, здесь разрешено построить торговое, офисное или общественное здание.

Арендатора участка определят на торгах 21 сентября. Заявки принимаются до 15 сентября.