5,5 тысяч маленьких жителей Вологды пошли в 1 класс

Фото: администрация города Вологды

В Вологде в этом году в школу пошло на 1,5 тысячи детей больше, чем в прошлом. 1 сентября в областной столице отгремели торжественные линейки для учеников первых и выпускных классов. 43 тысячи ребят начали учебный год, 5,5 тысяч из них - впервые.

Мэр города Сергей Воропанов Фото: Тотьмы Администрация города

Мэр города поздравил с праздником учеников, родителей и педагогов и поучаствовал в линейках в школах №№ 36, 3 и 41 вместе с депутатами ЗСО и Вологодской городской Думы. Сергей Воропанов рассказал о постройке новой школы на улице Возрождения и планах на еще несколько.

"Родителям хочу пожелать взаимопонимания со своими детьми, педагогам – творческого полета и успехов ваших учеников. Особые надежды мы возлагаем на старшеклассников, для которых очень важно сделать правильный выбор будущей профессии, чтобы реализовать все свои мечты. И мы надеемся, что вы это сделаете в родном городе", - заявил мэр.

Фото: администрация города Вологды

С 1 сентября принято решение увеличить зарплату всем работникам бюджетной сферы на 10%, в том числе и педагогам. 10 учреждений образования капитально отремонтированы: это школы №№ 7, 15, 33, лицей № 32, детские сады № 22, 24, 26, 55, 56 и здание на ул. Яшина 40а. В некоторых здания ремонты продолжатся во время учебного года без вмешательства в учебный процесс.

К новому учебному году на 12 городских площадках построены ФОКОТы, 7 из них у школ. На 18 участках подключат умные пешеходные переходы. Ремонтируется 50 участков тротуаров, чтобы дорога в школу была безопаснее. На проекты по подготовке к новому учебному году вложено 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.