Вологодский полицейский попытался "кошмарить" бизнес

Материалы переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейский в Вологде кошмарил бизнес. Прокуратура довела дело до суда. Оказалось, он незаконно возбудил уголовное дело. Полицейский ушел с работы и предстанет в Вологде перед судом. Его обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших причинение вреда правам и законным интересам граждан. Как сообщает областная прокуратура, в период с января по март 2021 года полицейский при исполнении служебных обязанностей, действуя в интересах третьего лица с целью оказания давления на его конкурентов, искусственно создал ситуацию, квалифицированную следственными органами как совершение преступления. Это повлекло незаконное возбуждение уголовного дела, а также производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом мужчина отвлек от реальных дел других полицейских, что повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Материалы дела переданы в суд.