На вологжанку упал пролет бетонного забора, она погибла

Ужасное происшествие случилось на улице Элеваторной в ноябре 2020 года. Там нелепо погибла женщина: на нее упал пролет бетонного забора.

Как сообщает областная прокуратура, завершено расследование ЧП. За причинение смерти по неосторожности под суд пойдет руководитель предприятия, которому принадлежит забор.

«С марта по ноябрь 2020 года, являясь арендатором земельного участка, расположенного на улице Элеваторной города Вологды, и находящегося на нем ограждения территории предприятия в виде забора, достоверно зная о его неудовлетворительном состоянии и необходимости ремонта, указанный забор надлежащим образом не содержал, проведение его ремонта не организовал», - пишет прокуратура.

Женщине оказали медицинскую помощь, однако спасти ее не смогли.

Статья предусматривает лишение свободы до двух лет. Решение примет суд.