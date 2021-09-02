Изменился проезд перекрестков в Вологде

Главная дорога поворачивает налево с Гончарной на Гагарина, если едешь со стороны Ленинградской Фото: Иван Чухнин

Новые светофоры начали работать в Вологде.

Новые светофорные объекты появились на перекрестках Петина - Панкратова и

Гончарная - Гагарина в Вологде. Эти участки находятся рядом со строящимся детским садом на улице Народной на 420 мест, который станет самым крупным в городе. После его открытия транспортный и пешеходный потоки в микрорайоне активизируются. На перекрестке Гончарная – Гагарина изменилась схема движения - главная теперь - поворот налево с ул. Гончарная на ул. Гагарина, если ехать со стороны ул.Ленинградской. Водителям и пешеходам нужно быть внимательным, ездить не "по привычке", а по знакам.

Как сообщили подрядчики, если потребуется, то будут внесены коррективы в режим работы светофора.

А пока: "Главная дорога отныне идет не прямо, а с поворотом налево, но многие водители не смотрят на знаки", - сообщил местный житель Сергей Лупанов.