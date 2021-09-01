Водитель на китайской машине сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

Сегодня на улицах города - усиленные патрули полиции. Но - увы.

В Вологде произошло ДТП: под машину попало трое человек, двое из них - дети. О ЧП сообщили в чате Baza.net. Напомним, 1 сентября на дорогах ведется усиленное патрулирование сотрудниками полиции.

В пресс-службе областного УМВД подтвердили информацию о ЧП.

ДТП случилось 1 сентября около 16:45, возле дома на улице Сергея Преминина, 4. Мужчина- водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем "Чанган", на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1986 года рождения и двух мальчиков 4 и 7 лет. Все трое были госпитализированы.

Информация будет дополнена.