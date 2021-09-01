Детский сад №80 стал доступнее и современнее

Сенсорный стол оснащен лицензированными играми. Фото: Вологда.рф

В вологодском детском садике №80 выполнено обустройство доступной среды для маломобильных вологжан. Кроме того, там появились современные развивающие комнаты. На место выезжал представитель Вологодской городской Думы Максим Выдров, он курирует вопросы доступной среды.

В детском саду на улице Дзержинского, 15а обучается более 280 человек. Из работающих 11 групп три - компенсирующего вида. Так, в этом году открыли группу для детей с задержкой психического развития. В детском саду обучаются дети с трудностью в самостоятельном передвижении. Как сообщает сайт Вологда.рф, раньше мама такой воспитанницы заносила малышку в группу на руках - не было пандуса.

С июня месяца в садике проводились работы: были расширены дверные проемы, заменены двери. На первом этаже оборудовали туалет для маломобильных детей - для этого переоборудовали гардеробную.

По словам заведующей детским садом № 80 Надежды Максимовой, переоборудовано и помещение прачечной: здесь разместилась сенсорная комната, на ее оснащение направили свыше 500 тысяч рублей. Например, установили специальные мольберты, на которых могут работать сразу двое детей.

«Теперь у нас есть для занятий интерактивный стол, на котором установлены игры для детей разного возраста. Их можно использовать на занятиях логопеда, дефектолога, психолога», - говорит педагог-психолог Людмила Дикарева.

Развивающие игры- помощь педагогам и радость детям. Фото: Вологда.рф

Здесь смонтировано различное оборудование для тактильных занятий, дорожка для стимуляции рук и ног, бизиборды. А есть и темная комната со светящимися элементами - это помогает малышам справиться с нервным напряжением. В детском саду с детьми будут заниматься 3 логопеда, дефектолог и психолог.

Максим Выдров - требовательный эксперт по доступности среды. Фото: Вологда.рф

Как отметил депутат гордумы Максим Выдров, перечень садов, которые попадают по программе «Безбарьерная среда», определяет Управление образования города Вологды. Всего на детский сад № 80 было направлено 1 млн 55 тысяч рублей. Сейчас в Вологде таких оборудованных детских садов - 20. К концу года будут завершены работы еще в одном.