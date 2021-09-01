Череповчанка распространила результаты медосвидетельствования сожителя через интернет

В Череповце девушка покусилась на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

В феврале череповчанка 1993 года рождения перефотографировала данные медицинского обследования сожителя и разместила их в интернете. 26-летний мужчина пошел в полицию.

По словам СУ СК по Вологодской области, женщина желала на почве личных неприязненных отношений унизить честь и достоинство мужчины в глазах других людей.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд и в скором времени будет рассмотрено. Череповчанку обвиняют в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия