В Череповце на ходу вспыхнул трамвай 4 маршрута

В городе металлургов ЧП: 1 сентября вспыхнул трамвай маршрута №4. Как сообщает портал «Город Че», сильное задымление произошло в салоне вагона № 79. Дым встревожил пешеходов и водителей на проспекте Победы около дома 108.

Сообщается, что пассажиров эвакуировали. На место прибыли пожарные и ликвидировали пожар. Пока причины возгорания не называются. О пострадавших информации нет.

В сентябре старые вагончики 4 маршрута заменят 12 новыми вагонами «Львенок», изготовленными специально для города в Санкт-Петербурге.