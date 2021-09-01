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Происшествия1 сентября 2021 17:34

В Череповце на ходу вспыхнул трамвай 4 маршрута

ЧП произошло 1 сентября в послеобеденное время
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов ЧП: 1 сентября вспыхнул трамвай маршрута №4. Как сообщает портал «Город Че», сильное задымление произошло в салоне вагона № 79. Дым встревожил пешеходов и водителей на проспекте Победы около дома 108.

Сообщается, что пассажиров эвакуировали. На место прибыли пожарные и ликвидировали пожар. Пока причины возгорания не называются. О пострадавших информации нет.

В сентябре старые вагончики 4 маршрута заменят 12 новыми вагонами «Львенок», изготовленными специально для города в Санкт-Петербурге.

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В Череповце на ходу вспыхнул трамвай
В Череповце на ходу вспыхнул трамвай
Пассажиров эвакуировали. Старые трамвайчики уже скоро должны заменить новыми.