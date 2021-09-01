В Вологде КАМАЗ притёр легковушку к тротуару: водитель сумел выкрутиться

КАМАЗ начал перестроение прямо на перекрестке

В областной столице 30 августа около трех часов дня на перекрестке Мира-Чехова произошла серьезная авария, вызвавшая споры в соцсетях.

Со стороны вокзала к центру города двигался КАМАЗ и серый «Chevrolet Aveo». На перекрестке грузовик внезапно начал перестраиваться на правую полосу, по которой двигалась легковушка. Водитель Шевроле резко вырулил под движущийся КАМАЗ, умудрился выехать и остановиться на встречных полосах. В час пик образовалась пробка.

Судя по всему, водитель грузового автомобиля не убедился в отсутствии помех и начал "притирать" легковушку к тротуару. Водитель иномарки своеобразным способом ушел от серьезного столкновения: дал по газам. Некоторые вологжане все же считают, что это Шевроле внезапно решило перестроиться перед грузовиком на левую полосу, но скорости не хватило и пришлось крутить рулем. Возможно, что КАМАЗ подцепил и развернул авто.