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Происшествия1 сентября 2021 15:02

В Вологде КАМАЗ притёр легковушку к тротуару: водитель сумел выкрутиться

ДТП могло закончиться трагедией
Евдокия САХАРОВА
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КАМАЗ начал перестроение прямо на перекрестке

КАМАЗ начал перестроение прямо на перекрестке

В областной столице 30 августа около трех часов дня на перекрестке Мира-Чехова произошла серьезная авария, вызвавшая споры в соцсетях.

Со стороны вокзала к центру города двигался КАМАЗ и серый «Chevrolet Aveo». На перекрестке грузовик внезапно начал перестраиваться на правую полосу, по которой двигалась легковушка. Водитель Шевроле резко вырулил под движущийся КАМАЗ, умудрился выехать и остановиться на встречных полосах. В час пик образовалась пробка.

Судя по всему, водитель грузового автомобиля не убедился в отсутствии помех и начал "притирать" легковушку к тротуару. Водитель иномарки своеобразным способом ушел от серьезного столкновения: дал по газам. Некоторые вологжане все же считают, что это Шевроле внезапно решило перестроиться перед грузовиком на левую полосу, но скорости не хватило и пришлось крутить рулем. Возможно, что КАМАЗ подцепил и развернул авто.

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КАМАЗ притёр легковушку, но водитель успел вырулить
КАМАЗ притёр легковушку, но водитель успел вырулить
ДТП произошло в Вологоде на перекрестке Мира - Чехова 30 августа и вызвало бурные споры