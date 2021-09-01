Жителей Вологодского района просят опознать воров

Подозреваемые Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В поселке Семенково Вологодского района произошла кража из обеденного зала гостиного дома. Исчез смартфон стоимостью в 9 900 рублей. Двое подозреваемых попали на запись с камер видеонаблюдения 17 августа в 16:50.

Вологжан просят помочь с опознанием мужчин. Первый подозреваемый на вид 25-30 лет, худощав, был одет в темную кепку, черную футболку с коротким рукавом и рисунком, черные спортивные брюки с белыми полосами внизу, черные кроссовки с белой подошвой.

Второй примерно того же возраста, нормального телосложения, рост выше среднего, коротко стрижен. Был одет в темно-синюю футболку с длинным рукавом, камуфлированные спортивные штаны, темные кроссовки.

Если вы узнали подозреваемых в краже, просьба обратиться в полицию по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-39-02, 76-39-07 или «02».