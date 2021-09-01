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Происшествия1 сентября 2021 10:27

Вологодские полицейские задержали 18 дистанционных мошенников

Ущерб от их деятельности, по самым скромным подсчетам, составил 10 млн рублей
Евдокия САХАРОВА
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Главное управление уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Подмосковья и Вологодской области сумели схватить группу интернет-мошенников из 18 человек. Они создавали сайты с распродажами оптовых партий товаров по низким ценам. Предоплата переводилась на счета подконтрольных коммерческих структур, обналичивались и похищались.

У подозреваемых изъяты компьютеры, телефоны, носители информации, печати и штампы, бухгалтерские документы. Полицейским уже удалось установить причастность задержанных к девяти эпизодам мошенничества на сумму более 10 млн рублей.

8 подозреваемых находятся под стражей, остальные находятся под мерами пресечения, не связанными с ограничением свободы. Ведется следствие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Вологодские и московские полицейские задержали группу дистанционных мошенников
Сейчас восемь подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избраны меры пресечения и принуждения, не связанные с ограничением свободы.