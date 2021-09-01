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Спорт1 сентября 2021 10:04

Вологжанка взяла бронзу на Паралимпийских играх в Токио и спела на японском

Людмила Васильева заняла 3 место в фехтовании на колясках
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы Людмилы Васильевой ВКонтакте

Фото со страницы Людмилы Васильевой ВКонтакте

Уроженка Белозерского района Людмила Васильева выступила на Паралимпийских играх и заработала бронзовую медаль. Девушка с детства занимается вокалом и разучивает песни тех стран, где ей предстоит соревноваться. В Токио Людмила поразила всех своим пением на японском и сорвала аплодисменты волонтеров и журналистов. Она исполнила популярную в 60-х годах песню "Каникулы любви" от сестер-близнецов Эми и Юми Ито.

36-летняя фехтовальщица выступила в категории В, где представлены спортсмены, которые не могут полностью контролировать туловище или руки. Людмила Васильева давно живет и тренируется в Москве, хотя и родилась на Вологодчине.

«Столько лет выступаю и первая медаль, поэтому сейчас я плачу — ведь думала, что все, что надо уходить. Никак не давалась мне медаль Игр. В Пекине проиграла 13:15, в Лондоне — 13:15. Меня просто преследовал этот счет», — рассказала Васильева в интервью ТАСС.