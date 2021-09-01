Эхо войны: в Вологодской области грибник обнаружил снаряд

В Вологодской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Территорию, где он обнаружен планируют обследовать специалисты.

Боеприпас нашли у станции Тимошкино, что в 26 километрах от районного центра. Внимательный грибник обнаружил боеприпас и вызвал специалистов. По словам экспертов, это 152 миллиметровый снаряд, предназначенный для стрельбы из гаубичных артиллерийских систем. Станция Тимошкино знаменита тем, что в годы Великой Отечественной войны вблизи ее разбомбили эшелон, которые вез в том числе и боеприпасы.

Снаряд ликвидировали саперы Министерства обороны. На этом их работа не закончилась. Необходимо уберечь всех, кто посещает лес, от опасных находок.