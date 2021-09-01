Один пьяный водитель разбил четыре иномарки

Первый удар пришелся в "Опеля" Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце пьяный водитель разбил четыре машины. Пострадал подросток. ДТП случилось 30 августа в 16:00 на Кирилловском шоссе .

Как сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД , "Щевроле Лачетти", за рулем которого оказался пьяный водитель 45 лет врезался в стоящий «Опель Астра» под управлением 33-летней женщины. «Опель» выбросило на встречку, где двигались «Рено» и «Фольксваген».

Пострадали водитель и пассажир "Рено" Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Пострадали водитель и пассажир "Рено" <br />Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В результате травмы получили водитель Рено и его 16-летний пассажир. Четыре автомобиля получили кузовные повреждения, сообщает портал newsvo.

Четыре машины были разбиты пьяным водителем Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области