В Череповце ночью отстреливали подростков: они нарушили комендантский час

В городе металлургов во время аномальной жары летом произошел неприятный инцидент: группа неизвестных начала стрелять по подросткам из пневматического пистолета... Травм детям удалось избежать - их заметили правоохранители и преследователи отстали. Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, на которой присутствовали представители череповецкой газеты "Речь".

Двое 16-летних друзей маялись дома от жары одни: «Ночью было жарко, открыть окна мы не могли, боялись, что кот выпрыгнет, поэтому пошли гулять на улицу». Около 4 утра бывшие школьники оказались на свежем воздухе, где напоролись на неприятности. По пути им встретилась группа неизвестных, один из которых открыл огонь по детям. Началась погоня... В результате, подростков задержал полицейский патруль, они не пострадали. Это вошло в материалы уже другого дела, скорее всего - уголовного.

Родители одного ребенка рассказали, что на тот момент находились в деревне - лишнего места для дитя не оказалось. Матери назначили штраф в 1000 рублей за нарушение молодым человеком коменданского часа: на улице несовершеннолетним старше 16 лет нельзя находиться с 23 вечера до 6 утра. Подростки заявили, что сделали выводы из этой истории.

Школьники окончили 9 класс в этом году и поступили в техникум. Родителям рекомендовали проследить, чтобы досуг отпрысков был организован лучше.