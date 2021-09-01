Череповчанина осудили за проезд в автобусе зайцем

В Череповце на безбилетном проезде в автобусе маршрута №7 поймали 25-летнего местного жителя - еще 13 марта. Его вызвали на административную комиссию, на которую мужчина не явился. Дело рассмотрели без него - назначили штраф в размере 500 руб.

Однако, оплаты штрафа чиновники так и не дождались... В августе суд вновь рассмотрел протокол о привлечении к административной ответственности. Череповчанин посетил заседание, признав, что штраф он так и не оплатил. В итоге, упрямому "зайцу" выписали еще один штраф, в дополнение к старому - еще 1000 рублей.