В Кадуе 23-летний парень обокрал маму

Жительница Кадуйского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее квартиры исчезли наличные и смартфон. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила очевидцев. Эксперты установили, что дверь не была взломана.

Выяснилось, что недавно в гости заходил сын хозяйки. Его допросили: 23-летний молодой человек признался, что деньги уже потратил на личные нужды. Сотовый вернули матери.

Теперь юноше грозит до 2 лет лишения свободы по статье "Кража". Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.