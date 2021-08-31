В Череповецком районе бородатый мужчина вышел в магазин и исчез

Сергей Осипов исчез 28 августа Фото: ПСО "Ты не один"

В Череповецком районе пропал 62-летний Сергей Осипов. Мужчина ушел 28 августа из дома в деревне Высоково в магазин в деревне Сурково и не вернулся. Был одет в джинсы и белую рубашку с синим воротником, синюю бейсболку, темно-зеленые резиновые сапоги.

Сергей Викторович ростом 165 см, худощав, глаза светлые, волосы - светлые короткие. Носит бороду и усы. Передние зубы отсутствуют, а на среднем пальце татуировка со щитом и мечом.

Если вы знаете о местоположении Сергея, позвоните волонтерам ПСО "Ты не один" 8 (911) 505 68 98 или в полицию по телефону 102.