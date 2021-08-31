Слесарь съездил в командировку и обогатился на полмиллиона рублей

31-летний слесарь, трудившийся на предприятии транспортной инфраструктуры, направился в служебную командировку в Ярославль. Там он находился длительное время. По возвращению сдал командировочный отчет, в том числе квитанции о проживании в гостинице. Как оказалось, документы были предоставлены из дорогой гостиницы, где он не проживал. За 6,5 месяцев проживания якобы в апартаментах мужчина незаконно "наварил" свыше 490 тысяч рублей. Он получил их от предприятия и потратил.

Обман вскрыли сотрудники транспортной полиции. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По этой статье слесарю грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба вологодской полиции на транспорте.