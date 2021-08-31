Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 15:43

В Череповце пенсионерка подрезала автобус и попала в ДТП

73-летняя автоледи была за рулем Матиза
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце произошла авария с участием пожилой женщины. 73-летняя череповчанка за рулем Daewoo Matiz нарушила ПДД и спровоцировала ДТП на проспекте Победы у дома №208.

Дама не предоставила преимущество при выезде со второстепенной дороги автобусу 4 маршрута. В результате, несмотря на попытку водителя общественного транспорта уйти от удара, произошло столкновение.

Автолюбительница получила травмы, медики назначили ей амбулаторное лечение. Пассажиры автобуса не пострадали.