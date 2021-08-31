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Общество31 августа 2021 15:04

На Каменном мосту в Вологде появились места для отдыха

Открытое общественное пространство открылось в областной столице к холодам
Евдокия САХАРОВА
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Фото Лаборатории городской среды

Фото Лаборатории городской среды

В Вологде появилась очередная модульная конструкция из дерева. Новое общественное пространство разместили на Каменном мосту. Его спроектировали специалисты из «Лаборатории городской среды». Теперь там можно присесть на множество различных стульчиков и скамеечек, поработать за ноутбуком за столиками или перекусить и выпить. Пространство украшено растениями, устойчивыми к местным погодным условиям.

Фото Лаборатории городской среды

Фото Лаборатории городской среды

Каменный мост решили преобразовать в партнёрстве с Департаментом экономического развития и бизнесом. Развитие места позволит посетителям ближайшим кафе разместиться на улице не только в летний период, привлечет поток новых клиентов.

Архитекторы поделились, что вдохновение им пришло от фотографий деревянных тротуаров, которые использовались в областной столице в 60-х годах двадцатого века.