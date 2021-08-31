Шокирующие фото: два автомобиля разбились на трассе Вологда-Медвежьегорск

УАЗ врезался в Дастер Фото: пресс-служба областного УМВД.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП с тремя пострадавшими случилось 30 августа на 111 километре трассы Вологда – Медвежьегорск. ЧП произошло около десяти утра. Две автомашины Рено Дастер и УАЗ Патриот допустили лобовое столкновение.

Вероятно, они двигались на высоких скоростях. От удара Дастер откинуло в отбойник, а УАЗ оказался в кювете. Обе машины были изрядно разбиты, пострадали люди: оба водителя и пассажир УАЗа. Они были госпитализированы в районную больницу. Об этом сообщает ОГИБДД ОМВД России по Кирилловскому району